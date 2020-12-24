Станом на ранок 24 грудня за добу коронавірус в Україні виявили у 11 490 осіб, зафіксовано 223 летальних випадки, 15 575 пацієнтів одужали, госпіталізовано – 2 721 особа. З початку пандемії заразилися більше мільйона осіб.
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Про це у Facebook написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 001 132 особи, з них 631 435 одужали, летальних випадків — 17 395.
Активними хворими залишаються 369 697 пацієнтів.
Загальна кількість інфікованих в Україні перевищила позначку в мільйон майже через десять місяців після зафіксованого першого випадку COVID-19 в країні. Міністерство охорони здоров’я повідомило про нього 3 березня, захворів чоловік з Чернівців. Він повернувся з подорожі по Італії.
Серед хворих COVID-19 за вчора 488 дітей і 445 медпрацівників.
Всього за добу було проведено 66 358 тестувань на COVID-19. З них методом ПЛР - 42 132, методом ІФА - 24 226.
Найбільше заражень в Києві (1377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київської (666) і Донецькій (636) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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