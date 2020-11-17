В уряді очікують на отримання близько 8 млн доз вакцин від COVID-19 вже в другому кварталі 2021 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні парламенту.
«Стосовно вакцинації. Очікуємо, що приблизно 8 млн доз Україна зможе отримати вже в другому кварталі наступного року», - сказав він.
Коронавірус: важливо знати кожному
- Симптоми коронавірусу по днях, перебіг хвороби
- Чи хворіють діти коронавірусом, які при цьому у них симптоми
- Яка температура тіла найчастіше при коронавірусі
- Симптоми запалення легенів при коронавірусі
- Зник нюх - вірний симптом коронавірусу
Шмигаль зазначив, що уряд, і Міністерство охорони здоров’я, зокрема, постійно веде переговори із світовими компаніями щодо закупівлі додаткових партій ефективної та перевіреної вакцини.
Читайте такожСтепанов назвав умову для настання колапсу медичної системи в Україні
За його словами, серед цих компаній є і «Pfizer», і «Moderna», які вже заявили про успішність своїх вакцин.
Вакцини від Pfizer і Moderna:
- 16 листопада у світі з’явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після тогого, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.
- Розробники сказали, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона ще не буде масово доступною ще кілька місяців, можливо до весни.
- Тиждень тому, компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їхня вакцина є на більш ніж на 90% ефективною. Результати виявилися набагато кращі, ніж більшість експертів сподівалася. Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram