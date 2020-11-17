За його словами, уряд постійно веде переговори із світовими компаніями щодо закупівлі вакцин.

В уряді очікують на отримання близько 8 млн доз вакцин від COVID-19 вже в другому кварталі 2021 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні парламенту.

«Стосовно вакцинації. Очікуємо, що приблизно 8 млн доз Україна зможе отримати вже в другому кварталі наступного року», - сказав він.

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Шмигаль зазначив, що уряд, і Міністерство охорони здоров’я, зокрема, постійно веде переговори із світовими компаніями щодо закупівлі додаткових партій ефективної та перевіреної вакцини.

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За його словами, серед цих компаній є і «Pfizer», і «Moderna», які вже заявили про успішність своїх вакцин.

Вакцини від Pfizer і Moderna:

16 листопада у світі з’явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після тогого, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.

Розробники сказали, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона ще не буде масово доступною ще кілька місяців, можливо до весни.

Тиждень тому, компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їхня вакцина є на більш ніж на 90% ефективною. Результати виявилися набагато кращі, ніж більшість експертів сподівалася. Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.

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Автор: Надя Пришляк