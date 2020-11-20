Врятувати пацієнтку не встигли - її знайшли мертвою.

У Києві зафіксували черговий випадок суїциду серед пацієнтів з підтвердженим коронавірусом.

Як пише "Страна", у міській лікарні №12 звела рахунки з життям 78-річна жінка, яка боролася з хворобою. Персонал знайшов її повішеною.

Інцидент стався на п'ятому поверсі лікарні, де лікуються пацієнти з COVID-19. Тіло жінки виявили в петлі - допомогти їй вже було неможливо.

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Поліція завела кримінальну справу за статтею про умисне вбивство. Правоохоронці опитують персонал, проте слідчі дії ускладнені специфікою інфекційного відділення.

"На цю мить відомо, що передумов про наявність криміналу в тому, що трапилося немає. Тому основною версією розглядається самогубство, ймовірно через хворобу", - пише видання.

Самогубства в лікарнях для хворих коронавірусом

У столичних лікарнях для хворих COVID-19 кілька тижнів тому двоє пацієнтів скоїли самогубства.

Більше місяця тому подібний випадок стався в Київській міській клінічній лікарні №4, яка також приймає хворих з коронавірусом. Там протягом двох днів двоє пацієнтів вистрибнули з вікна другого поверху, обидва загинули.

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Автор: УНІАН