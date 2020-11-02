Теперішнє зростання кількості хворих в країні він пов'язав із завершенням періоду відпусток і початком навчального процесу.

Динаміка захворюваності на COVID-19 свідчить про те, що зимовий період в Україні буде важким.

Такий прогноз в інтерв'ю виданню "Сьогодні" зробив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Теперішнє зростання кількості хворих в країні він пов'язав із завершенням періоду відпусток і початком навчального процесу.

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"Зима буде важкою і про це свідчить динаміка, яку ми маємо. Особливо викликає занепокоєння динаміка захворюваності у європейських країнах. Наприклад, Франція, де фіксують 50 тисяч випадків на день. Якщо такі тенденції будуть продовжуватися і не буде пікового навантаження, після якого йде спад або плато, то ми побачимо до якого рівня буде підніматися кількість хворих", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що карантинні заходи на початку весни дозволили розтягнути захворюваність у часі і в Україні не було "просідання кількості випадків".

"Коли всі повернулися з відпусток, розпочався навчальний процес – змінилось соціальне середовище, у якому люди були три літніх місяці, то все це дало приріст кількості випадків коронавірусної хвороби. Це ще раз підтверджує, що вірус підступний і не прогнозований", - зазначив головний санлікар.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Минулої доби в Україні зафіксовано 6 тис. 754 нових випадків коронавірусної хвороби.

Загалом за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 402 тис. 194 особи; померли 7 тис. 375; одужали – 163 тис. 768 осіб.

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Автор: Андрій Василюк