За словами міністра охорони здоров’я, головним завданням цього періоду є зниження кількості жертв коронавірусу.

В Україні висока захворюваність на COVID-19 зберігатиметься щонайменше до квітня наступного року.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу «Україна 24».

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«Ми будемо досить складно проходити цей період. Ми вважаємо, що до квітня. Не йдеться про те, щоб ми його проходили легко - ми будемо його проходити важко. Головне зараз - з якими людськими втратами ми його пройдемо», - сказав він.

За словами Степанова, головним завданням цього періоду є зниження кількості жертв коронавірусу.

Ситуація з коронавірусом в Україні 11 листопада 2020

10 листопада в Україні зафіксовано 10 тис. 611 нових випадків захворювання на COVID-19.

Так, минулої доби коронавірус виявили, зокрема, у 350 дітей і 493 медиків. До лікарень з ускладненнями госпіталізували 1 тис. 453 особи.

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Автор: Тамара Отовська