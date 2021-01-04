Минулого тижня в Україні було виявлено понад 47,8 тис. інфікованих коронавірусом, тоді як позаминулого – більш як 59,3 тис.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, що зменшення кількості виявлених випадків COVID-19 за останній тиждень пов’язано з періодом свят, коли люди зазвичай рідше звертаються до лікарів.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

"Був тиждень свят, ми всі святкували. Про це говорять і цифри... Так ми, українців, влаштовані, що дуже часто не хочемо у вихідні або на свята звертатися за медичною допомогою", - зазначив Степанов.

Він вкотре закликав громадян звертатися до медиків у перший же день появи симптомів захворювань.

За даними МОЗ, минулого тижня в Україні було виявлено 47877 хворих на COVID-19. Позаминулого тижня цей показник становив 59381.

За словами Степанова, минулого тижня зроблено 174 тис. 447 тестів методом ПЛР, госпіталізовано 12 тис. 318 осіб.

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Автор: Леся Лещенко