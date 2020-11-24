Станом на ранок 24 листопада за минулу добу коронавірус в Україні виявили у 12287 осіб, зафіксовано 188 летальних випадків, 8298 пацієнтів одужали.
Зокрема, захворіли 533 дитини та 570 медпрацівників.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.
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Добовий показник захворюваності тримається на високому рівні. Днем раніше коронавірус виявили у майже 11 тисяч осіб.
Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 647 976 осіб, з них 299 358 одужали, летальних випадків — 11 263.
Активними хворими залишаються 348 618 пацієнтів.
Усього за вчора проведено 61 567 тестувань на COVID-19. З них методом ПЛР - 35 425, методом ІФА - 26 142.
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Найбільше заражень за добу зафіксували в Києві - 1422, 1089 - у Київській, 952 - у Дніпропетровській, 865 - в Одеській, і 800 у Запорізькій областях.
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