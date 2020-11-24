В Україні 24 листопада зранку число інфікованих коронавірусом піднялося до 647 976 осіб.

Станом на ранок 24 листопада за минулу добу коронавірус в Україні виявили у 12287 осіб, зафіксовано 188 летальних випадків, 8298 пацієнтів одужали.

Зокрема, захворіли 533 дитини та 570 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

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Добовий показник захворюваності тримається на високому рівні. Днем раніше коронавірус виявили у майже 11 тисяч осіб.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 647 976 осіб, з них 299 358 одужали, летальних випадків — 11 263.

Активними хворими залишаються 348 618 пацієнтів.

Усього за вчора проведено 61 567 тестувань на COVID-19. З них методом ПЛР - 35 425, методом ІФА - 26 142.

Коронавірус: важливо знати кожному

Найбільше заражень за добу зафіксували в Києві - 1422, 1089 - у Київській, 952 - у Дніпропетровській, 865 - в Одеській, і 800 у Запорізькій областях.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко