Міністр також пояснив, чому вирішили не зупиняти транспорт.

Дату для початку посиленого карантину в Україні в січні обрали на основі аналітичних прогнозів.

Про це розповів міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, карантинні обмеження, пов'язані з зупинкою економіки, це крайній захід, на яку йде уряд будь-якої країни.

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"Тому можливість, яку нам дав карантин вихідного дня - підготувати медичну систему і збільшити критичний поріг для медичної системи з 20 тисяч хворих в день до 32 тисяч, яких зараз система може витримати, - це можливість відсунути цей період", - сказав міністр.

Пояснюючи дату обрання початку локдауну в січні, Немчінов розповів, що її запропонували профільні держоргани.

"8-е число вибиралося з урахуванням тих прогнозів, які давалися аналітиками секретаріату РНБО, а також МОЗ, які прогнозували той чи інший показник до моменту настання піку. В даному випадку попередня пропозиція була відразу після Нового року, порахували ефект карантину вихідного дня, подивилися, на якому плато ми знаходимося щодо заповненості ліжок, і запропонували дату 8-е число", - сказав Немчінов.

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Також міністр пояснив, чому під час локдауну буде працювати транспорт, зокрема, повітряний.

"Ми добре пам'ятаємо весняну зупинку економіки, і найбільше нарікань як раз було з приводу того, що люди, які підтримували економіку, а також медпрацівники, працівники органів держвлади, правоохоронці не мали можливості дістатися до своєї роботи. Крім того, потрібно розуміти, що коли ми входили в епідемію в березні, ми до кінця не розуміли, з чим зіткнулися. Зараз, якщо говорити про авіаперевезення, вони безпечні, в літаках всі в масках, це не маршрутка, там строго дотримується соціальна дистанція", - сказав Немчінов.

Локдаун в Україні: що відомо

9 грудня Кабінет міністрів прийняв рішення посилити карантинні обмеження в Україні в січні.

Посилені обмеження будуть введені після новорічних та різдвяних свят - з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня. Всього обмеження триватимуть 16 днів.

Транспорт під час карантину в січні продовжить свою роботу.

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Автор: Юрій Годован