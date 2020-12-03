Мер звинуватив своїх опонентів у поширенні неправдивої інформації.

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич спростував інформацію про те, що пацієнти лікарень міста нібито б'ються за кисневі маски з причини їх дефіциту.

Про це він заявив під час прямого ефіру в соцмережах, пишуть "НикВести".

Озвучену в ЗМІ інформацію він назвав брехливою і перебільшеною, вказавши, що її поширили його політичні опоненти з ОПЗЖ.

Читайте також"Із самим COVID-19 боротися не треба": інфекціоніст вказав на важливий нюанс у лікуванні

За його словами, до кінця року в лікарнях Миколаєва обладнають 750 "коронавірусних" ліжок, а 84% всіх ліжок в місті будуть підключені до кисню.

Сенкевич додав, що в лікарнях є невеликі проблеми з киснем, тому що їх переобладнають для збільшення числа точок.

Коронавірус у Миколаєві: про що повідомлялося раніше

Сьогодні вранці ЗМІ написали, що в деяких лікарнях на Миколаєві вже зайняті всі місця для хворих коронавірусом, критично не вистачає кисню і медперсоналу, а ситуація при цьому погіршується з кожним днем.

"Я нічого не можу сказати поганого про медперсонал. Вони роблять те, що можуть. Але їх мало. Вони не можуть підійти до всіх, кому потрібно. А хворий не розуміє, він кричить, у нього істерика, йому погано, а кисню на всіх немає. Часом дихали кілька людей по черзі по 10-15 хвилин від однієї точки. Якщо хтось затримував маску на хвилину, то і до рукопашної доходило. Тому що в палаті на 8 осіб тільки 3 точки. А потім хтось помирав, його клали в мішку в коридорі і перестилали ліжко, тут же клали іншого пацієнта. Це дуже важко психологічно витримати", - розповіла пацієнтка однієї з міських лікарень.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован