Відстрочка вакцинації, в тому числі від кору, може викликати зростання смертності від цього захворювання, вважають експерти.

На тлі поширення коронавірусу були припинені кампанії з вакцинації від ряду хвороб на початку 2020 року.

Отже, пандемія COVID-19 може призвести до спалаху кору. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі The Lancet.

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Відстрочка вакцинації, в тому числі від кору, може викликати зростання смертності від цього захворювання, вважають експерти.

«Змодельовані дані показують, що потенційні ризики відстрочки вакцинації переважують ризики, пов'язані з COVID-19», - йдеться в статті.

Попри те, що кампанії проти поширення різних хвороб були відновлені, затримка вакцинації у 26 країнах призвела до того, що 94 млн дітей пропустили заплановані щеплення від кору.

«У найближчі місяці, ймовірно, буде спостерігатися зростання числа нещеплених дітей, сприйнятливих до кору, багато з яких будуть проживати в бідних віддалених громадах, де системи охорони здоров'я менш стійкі», - вважають експерти. Цей та ряд інших факторів, ймовірно, збільшать смертність від кору, створивши умови для поширення хвороби у 2021 році.

Коронавірус у світі: статистика

Станом на 21 листопада у світі коронавірусом заразилися вже 57 564 083 людини. Найбільше хворих зареєстрували в США - 11 910 858, Індії – 9 050 597, Бразилії - 6 020 164, Франції - 2 160 343, Росії - 2 023 025.

Коронавірус в Україні: останні дані МОЗ

20 листопада, коронавірус виявили у 14580 осіб. Це найбільша кількість нових випадків в країні з початку пандемії. 210 хворих померли.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві (1213), в Дніпропетровській (1342), Сумській (961), Київській (953) та Запорізькій (810) областях.

Коронавірус в Києві: дані

COVID - 19 у Києві 20 листопада захворіли ще 1213 осіб, 29 людей померли.

Всього коронавірус забрав життя 1109 киян. Підтверджених випадків захворювання COVID - 19 на сьогодні в Києві вже 57807. Одужали за минулу добу 313 осіб. В цілому коронавірус подолали 20704 жителі Києва.

Карантин вихідного дня

З 21 листопада 2020 року в Україні запроваджено штраф за відсутність маски. Штраф за перше порушення закону становить 170 гривень. За повторне порушення - 255 гривень.

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Автор: УНІАН