Організація не рекомендує носити маски під час інтенсивних занять спортом.

Всесвітня організація охорони здоров’я оновила свої рекомендації щодо використання масок під час пандемії COVID-19.

Читайте такожУ світі з початку пандемії на COVID-19 захворіли понад 64,5 мільйона осіб (карта)

Нові рекомендації оприлюднила прес-служба ВООЗ в Україні.

Відповідно до оновлених рекомендацій тканинні (немедичні) маски рекомендовано носити:

Всередині приміщень, де неможливо оцінити якість вентиляції чи з недостатнім провітрюванням, незалежно від того, чи є можливість дотримуватися дистанції щонайменше 1,5 метра.

У достатньо провітрюваних приміщеннях, де неможливо триматися щонайменше 1,5 метра від інших.

В магазинах, школах, церквах, ресторанах, спортзалах, зупинках автотранспорту тощо, якщо дистанція щонайменше в 1,5 метра неможлива.

На ринках, ярмарках чи інших зібраннях просто неба, якщо неможливо триматися щонайменше 1,5 метра від інших.

Медичні маски рекомендовано носити

Скрізь, де неможливо дотримуватися дистанції щонайменше в 1,5 метра, людям, які мають вищі ризики розвитку важкого перебігу COVID-19, а саме:

- людям віком від 60 років

- людям з хронічними хворобами

Скрізь людям з підозрою чи підтвердженим COVID-19, незалежно від того є симптоми захворювання чи ні, а також тим, хто очікує на результат тестування.

Чи варто носити маски під час занять спортом

ВООЗ не рекомендує носити маски під час інтенсивних занять спортом, адже маска може заважати комфортному диханню. При цьому варто дотримуватися дистанції щонайменше 1,5 метра та добре провітрювати приміщення. Особливу увагу варто приділяти дезінфекції поверхонь, яких часто торкаються.

Чи варто носити маски / респіратори з клапанами

ВООЗ не рекомендує використання масок з клапанами, адже клапан видиху може пропускати повітря, таким чином відбувається поширення вірусу.

Разом з тим в організації наголошують, що одна лише маска не може захистити від вірусу. Важливо дотримуватися дистанції, уникати великого скупчення людей, чхати та кашляти в лікоть чи одноразову хустинку, добре провітрювати приміщення.

Крім того, у ВООЗ наголосили на важливості миття рук до та після використання маски.

Коронавірус в Україні - останні дані МОЗ

В Україні другу добу поспіль кількість тих, хто одужав після COVID-19, перевищує число захворілих. Кількість осіб, які одужали від коронавірусу, за останню добу становить 15 тис. 372 особи. Ця цифра перевищує кількість осіб, які захворіли, – 14 тис. 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 3 грудня 2020 року.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 тис. 739 осіб; зафіксовано летальних випадків – 243; здійснено тестувань за добу – 72 тис. 678 (зокрема методом ПЛР – 47 тис. 172, методом ІФА – 25 тис. 506).

З початку пандемії на COVID-19 в Україні захворіли 772 тис. 760 осіб; одужало – 384 тис. 426 осіб; зафіксовано летальних випадків – 12 тис. 960; проведено ПЛР-тестувань – 4 млн 654 тис. 206.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров