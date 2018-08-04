На Херсонщині п'яний військовий комісар збив на смерть молоде подружжя (фото)

У пари залишилося двоє дітей.

В смт Чаплинка Херсонської області п'яний військовий комісар за кермом збив на смерть молоде подружжя, залишивши сиротами двох дітей.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

"Установлено, що 3.08.2018 приблизно о 21 годині 10 хвилин в смт. Чаплинка Херсонської області військовий комісар, знаходячись у стані сильного алкогольного сп’яніння, керуючи власним автомобілем «ВАЗ-2106» здійснив наїзд на подружжя К., 1991 та 1996 року народження. Внаслідок ДТП чоловік та жінка від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці, а двоє неповнолітніх дітей залишились без батьків", - йдеться у повідомленні.

Сарган повідомила, що наразі винуватця ДТП затримано у порядку ст. 208 КПК. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.

Як повідомлв УНІАН, 24 липня водій автомобіля Hummer на бульварі Лесі Українки в Києві, ігноруючи червоний сигнал світлофора, здійснив наїзд на 10-річну дівчинку, яка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході. Від отриманих травм дитина померла в кареті швидкої медичної допомоги.