У разі зараження вчителі можуть отримувати тільки допомогу з тимчасової втрати працездатності.

Вчителям, які можуть заразитися коронавірусом, не варто розраховувати на додаткове обов'язкове державне страхування, оскільки COVID-19 не є професійним захворюванням педагогів.

Читайте такожСамоізоляція через COVID-19: понад 50 тисячам українців компенсують 60 мільйонів гривеньПро це йдеться в листі Міністерства освіти та науки на запит директора однієї зі столичних шкіл Дмитра Ламзі, яке він опублікував у Facebook.

«Якщо порівнювати з медиками, то до їхньої трудової функції належить обов'язок працювати з людьми, які хворіють на COVID-19. Зате вчителі та інші педагоги навпаки повинні робити все для того, щоб уникати контактів з хворими людьми і дітьми», – йдеться в листі.

При цьому в Міносвіти нагадали, що вчителі мають право на виплату допомоги з тимчасової втрати працездатності внаслідок зараження коронавірусом. Ці виплати здійснюються на підставі листка непрацездатності.

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Автор: УНІАН