Ярославський і Фірташ «сказали нове слово в історії української філантропії» (фото)

Харків. 6 жовтня. УНАН. Українські мільярдери Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ та Дмитро ФІРТАШ зробили добродійний внесок за картину найдорожчого художника сучасності Демієна ХЬОРСТА «In Love» у розмірі 1,75 млн. євро на добродійній вечері Фонду Олени ПІНЧУК «АнтиСНІД».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Фонді «АнтиСНІД», кошти від картини будуть спрямовані до фонду «АнтиСНІД» на розширення спільного проекту з Фондом КЛІНТОНА в Україні.

Подія відбулося 3 жовтня в Києві в готелі Intercontinental на добродійній вечері на честь 42-го президента США Білла КЛІНТОНА. Американський політик приїхав до України на запрошення Віктора та Олени ПІНЧУКІВ. Фонд Олени ПІНЧУК «АнтиСНІД» вже чотири роки ефективно співпрацює з Фондом КЛІНТОНА в Україні в галузі протидії розповсюдженню ВІЛ-інфекції.

«In Love» відтворює форму серця і виконана в жовтому кольорі, глянцевими фарбами на полотні. Картина інкрустована цирконієм кубічної форми та метеликами. Розмір картини - 214х214 см. Робота обійшлася бізнесменам в 1,75 млн. євро - в пропорції 50 % на 50 %.

Гроші, виручені від продажу полотна британського митця, Фонд Олени ПІНЧУК «АнтиСНІД» спрямує на закупівлю експрес-тестів, що дозволяють за 10-15 хвилин поставити правильний діагноз пацієнтам, які пройшли тестування на ВІЛ/СНІД, а також на розширення спільного проекту двох фондів в Україні. Як було відмічено у відеоролику, що транслювався під час вечері, минулого року 19 тисяч українців, які здали тест на ВІЛ, не прийшли за його результатами, а значить продовжували піддавати небезпеці інфікування близьких їм людей, тоді як країни, в яких більшість інфікованих знають свій діагноз, змогли зупинити епідемію.

Віктор ПІНЧУК подякував О.ЯРОСЛАВСЬКОГО, власника групи DCH та ФК «Металіст», генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012, а також Д.ФІРТАША, власника Group DF, і відзначив, що їхній внесок у справу боротьби з «епідемією століття» - це «нове слово в історії української філантропії». Бізнесмени планують передати картину одній з харківських дитячих установ, щоб маленькі українці могли залучитися до останніх досягнень світового образотворчого мистецтва.

Робота «In Love» була безоплатно передана Д.ХЬОРСТОМ Фонду Олени ПІНЧУК «АнтиСНІД».

Довідка УНІАН. Концерт-марафон Фонду Олени ПІНЧУК «АнтиСНІД» під назвою «Битва за майбутнє» відбувся 3 жовтня 2010 р. Почесним гостем заходу став 42-й президент США Білл КЛІНТОН. Трансляцію концерту-марафону у прямому ефірі вів «Новий Канал». У заході також брали участь Наталія МОГИЛЕВСЬКА, Ані ЛОРАК, Тіна КАРОЛЬ, ДЖАМАЛА, Олександр ПОНОМАРЬОВ, «Фабрика зірок-3» та Ірина БІЛИК.

Демієн ХЬОРСТ - один з найвідоміших і найдорожчих художників сучасності. Він домінує на світовій арт-сцені з 1990-х років. У грудні 2004 його твір The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living був проданий американському колекціонерові Steve COHEN за 12 млн. дол.

Картина Д.ХЬОРСТА «In Love» стала найбільшим лотом в історії українських благочинних аукціонів.

На знімку: картина Демієна ХЬОРСТА