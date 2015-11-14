Обама про атаки в Парижі: Це напад на всі ідеали сучасного світу (відео)
01:28, 14 листопада 2015Політика
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Президент США Барак Обама виступив із заявою з приводу терактів в Парижі.
REUTERS
За його словами, це напад на "всі ідеали сучасного світу", в тому числі liberté, égalité, fraternité (свобода, рівність, братерство).
Він сказав, що поки не дзвонив президентові Франції Олланд, щоб не "відволікати від того, що відбувається", - цитує Обаму Дождь.
Обама підкреслив, що пропонує будь-яку можливу допомогу Франції.
"This is an attack on all of humanity, and the universal values we share"-Obama on Paris https://t.co/9UIinn0qoUhttps://t.co/XcWHXCzpze
— PBS NewsHour (@NewsHour) November 13, 2015
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