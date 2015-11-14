Обама про атаки в Парижі: Це напад на всі ідеали сучасного світу (відео)

01:28, 14 листопада 2015
Політика
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Президент США Барак Обама виступив із заявою з приводу терактів в Парижі.

REUTERS

За його словами, це напад на "всі ідеали сучасного світу", в тому числі liberté, égalité, fraternité (свобода, рівність, братерство).

Він сказав, що поки не дзвонив президентові Франції Олланд, щоб не "відволікати від того, що відбувається", - цитує Обаму Дождь.

Обама підкреслив, що пропонує будь-яку можливу допомогу Франції.

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