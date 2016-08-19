Радники Трампа таємно лобіювали у США інтереси Партії регіонів - Associated Press
Фірма голови передвиборчої компанії США Дональда Трампа Пола Манафорта безпосередньо організувала таємну операцію з лобіювання в Вашингтоні Партії регіонів за часів президентства Віктора Януковича.
Про це повідомляє агентство Associated Press з посиланням на електронні листи.
Як зазначається, лобіювання включало спроби отримати схвальну громадську думку американців, позитивно висвітлюючи у пресі українських чиновників, зокрема в The New York Times, The Wall Street Journal і в самому Associated Press.
Читайте такожГлава штабу Трампа міг отримати майже $13 мільйонів з "чорної" каси Януковича - The New York Times
Із електронних листів випливає, що заступник Манафорта в штабі Трампа Рік Гейтс особисто керував роботою двох відомих вашингтонських лобістських фірм Mercury LLC і Podesta Group Inc, які організовували зустрічі українського керівництва із сенаторами та конгресменами впливових американських комітетів задля українських інтересів.
Як повідомляв УНІАН, згідно з розслідування журналістів The New York Times, Манафорт міг отримати 12,7 млн доларів з "чорної" каси Партії регіонів, коли співпрацював з Януковичем. Американець грав роль політичного консультанта-радника і допомагав Партії регіонів і Януковичу перемагати під час декількох виборчих кампаній в Україні.
Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник підтвердив наявність імені Манафорта у списках "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.