Радники Трампа таємно лобіювали у США інтереси Партії регіонів - Associated Press

Про це повідомляє агентство Associated Press з посиланням на електронні листи.

Як зазначається, лобіювання включало спроби отримати схвальну громадську думку американців, позитивно висвітлюючи у пресі українських чиновників, зокрема в The New York Times, The Wall Street Journal і в самому Associated Press.

Із електронних листів випливає, що заступник Манафорта в штабі Трампа Рік Гейтс особисто керував роботою двох відомих вашингтонських лобістських фірм Mercury LLC і Podesta Group Inc, які організовували зустрічі українського керівництва із сенаторами та конгресменами впливових американських комітетів задля українських інтересів.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розслідування журналістів The New York Times, Манафорт міг отримати 12,7 млн доларів з "чорної" каси Партії регіонів, коли співпрацював з Януковичем. Американець грав роль політичного консультанта-радника і допомагав Партії регіонів і Януковичу перемагати під час декількох виборчих кампаній в Україні.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник підтвердив наявність імені Манафорта у списках "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.