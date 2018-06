РФ продовжує брехати про свою роль на Донбасі і грати роль жертви – місія США при ОБСЄ

Про це на засіданні Постійної ради ОБСЄ в ході обговорення ситуації в Україні заявив представник США, йдеться у твіттері американського представництва при ОБСЄ.

«Москва продовжує озброювати, навчати і боротися пліч-о-пліч з сепаратистами на сході України. Безпосередня участь росіян в українському конфлікті триває до сьогоднішнього дня. Санкції, введені проти Росії за агресію на сході України залишатимуться (в дії – ред.), поки Росія повністю не реалізує зобов'язання по Мінським домовленостям», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Росія знову прагне грати роль жертви, перекладаючи вину на Київ за конфлікт в Україні, що вона розпочала і продовжує живити.

Читайте такожПорошенко закликав ОБСЄ сприяти звільненню українських політв’язнів у РФ

При цьому зазначається, що місія спостерігачів у грудні повідомила про високу кількість карет швидкої допомоги і похоронних транспортних засобів з тілами російських військових.

Повірена у справах американської місії Кейт Бірнс заявила, що з початку конфлікту, в цілому обмеження в роботі СММ ОБСЄ набагато більше накладались на території, котру контролюють сепаратисти.

«Російсько-сепаратистські сили повинні говорити правду про фактичний арсенал, врахувати новий графік для виведення зброї від лінії розмежування в рамках існуючих угод», – йдеться в повідомленні місії.

At #OSCE today, #Russia again seeking to play the victim, shift blame to #Kyiv for the conflict it started & continues to fuel in #Ukraine — U.S. Mission to OSCE (@usosce) 19 января 2017 г.

US @ #OSCE PC: #Russia refuses to take responsibility for starting #Ukraine conflict, continues to lie about ongoing role in the fighting — U.S. Mission to OSCE (@usosce) 19 января 2017 г.

Moscow continues to arm, train, and fight alongside separatists in eastern Ukraine. — U.S. Mission to OSCE (@usosce) 19 января 2017 г.

In Dec., #OSCE Observer Mission reported high # of ambulances & funerary vehicles, incl. w/ signage that Russian mil casualties on-board. — U.S. Mission to OSCE (@usosce) 19 января 2017 г.

DCM Byrnes @ #OSCE PC: Since start of the conflict, overall # of restrictions imposed on @OSCE_SMM far greater on separatist-held territory — U.S. Mission to OSCE (@usosce) 19 января 2017 г.

Russian-separatist forces need to come clean abt actual arsenal, enable new timeline for weapons withdrawal in line w/ existing agreements — U.S. Mission to OSCE (@usosce) 19 января 2017 г.

Direct #Russian involvement in the #Ukraine conflict has continued up to the present day. — U.S. Mission to OSCE (@usosce) 19 января 2017 г.