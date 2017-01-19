РФ продовжує брехати про свою роль на Донбасі і грати роль жертви – місія США при ОБСЄ

13:21, 19 січня 2017
Політика
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Росія відмовляється брати на себе відповідальність за розпалювання конфлікту на Донбасі та продовжує брехати про свою роль у бойових діях.

В ОБСЄ заявили про збереження санкцій проти РФ до повного виконання

Про це на засіданні Постійної ради ОБСЄ в ході обговорення ситуації в Україні заявив представник США, йдеться у твіттері американського представництва при ОБСЄ.

«Москва продовжує озброювати, навчати і боротися пліч-о-пліч з сепаратистами на сході України. Безпосередня участь росіян в українському конфлікті триває до сьогоднішнього дня. Санкції, введені проти Росії за агресію на сході України залишатимуться (в дії – ред.), поки Росія повністю не реалізує зобов'язання по Мінським домовленостям», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Росія знову прагне грати роль жертви, перекладаючи вину на Київ за конфлікт в Україні, що вона розпочала і продовжує живити.

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При цьому зазначається, що місія спостерігачів у грудні повідомила про високу кількість карет швидкої допомоги і похоронних транспортних засобів з тілами російських військових.

Повірена у справах американської місії Кейт Бірнс заявила, що з початку конфлікту, в цілому обмеження в роботі СММ ОБСЄ набагато більше накладались на території, котру контролюють сепаратисти.

«Російсько-сепаратистські сили повинні говорити правду про фактичний арсенал, врахувати новий графік для виведення зброї від лінії розмежування в рамках існуючих угод», – йдеться в повідомленні місії.

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Теги: #Росія#США#ОБСЄ