Опубліковано відео, як хвалений російський «Тигр» не може переїхати через бордюр в Криму

Очевидці зняли на відео момент, коли новітній російський бронеавтомобіль «Тигр», який бере участь у блокаді 26 бригади ЗС України у селищі Перевальна, ледь не застряг при спробі переїхати через звичайний бордюр.

В блокаді українських військових беруть участь 12 Камазів, 4 автомобілі "Тигр", 2 радіоточки, 1 "УАЗ", загалом там близько 1000 військових. Українські військові приведені в повну бойову готовність, БМП стоять на бойових позиціях.

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