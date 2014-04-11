У Рівному активісти вивели працівників з офісу КПУ з речами та опечатали приміщення

Як передає кореспондент УНІАН, близько 50 учасників акції прийшли на вулицю Драгоманова, 1, де знаходиться офіс КПУ. Вони зайшли в приміщення та повідомили першому секретарю Рівненського обкому КПУ Олександру Вознюку, що вимагають припинити діяльність КПУ, а приміщення, в яких знаходяться офіси партії повернути у власність територіальних громад.

Підставою для цього учасники акції вважають потурання сепаратистським діям на сході і півдні України з боку центрального проводу партії і порушення комуністами законів держави.

Після цього учасники акції вилучили літературу, газети, з-поміж яких було чимало газет «Свобода», портрети Маркса, Леніна, бюсти Леніна та Сталіна. Крім того, були знайдені російські триколори.

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За словами керівників акції, портрети та бюсти вони передадуть до музею. Літературу та видання було одразу спалено на подвір’ї будинку.

Комуністи опору не чинили та залишили приміщення. Активісти опечатали приміщення та повісили відповідні таблички.

«Петро Симоненко принизив гідність українців – на сесії виступив із закликом підтримати сепаратистські дії, які вчиняються сьогодні на півдні та сході України. Тому ми виступили із заявою про припинення діяльності Комуністичної партії на теренах області. Ті речі, які ми тут найшли, а це російські триколори, підтверджує те, що Комуністична партія працює на Росію», - прокоментував УНІАН керівник «Правого сектору» Рівненщини Роман Коваль.

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Натомість перший секретар Рівненського обкому КПУ Олександр Вознюк зазначив, що офіс знаходиться в приватному приміщенні.

«Ці дії я оцінюю я тероризм, як рейдерське захоплення приміщення, яке знаходиться в приватній власності з усіма подальшими висновками. Ми обговоримо наші дії. Я керую обласної організацією КПУ, а не приміщенням. Приміщення - у приватній власності. Дії будуть адекватними. Реакція буде адекватною», - зазначив Вознюк.

На місці події були присутні правоохоронці. Коментувати дії учасників акції їх керівник, заступник начальника УМВС України в Рівненській області Олег Берест, відмовився.

Як повідомляв УНІАН, у Києві сьогодні в ніч на 10 квітня горів центральний офіс Компартії, жертв і потерпілих немає. Вогнем було пошкоджено приміщення підвалу, першого та другого поверхів будівлі на загальній площі 220 кв. м. Загиблих та постраждалих немає.

Вдень 9 квітня до центрального офісу КПУ зайшли активісти люстраційного комітету «Ніколи знову». Вони викидали з вікон партійну символіку КПУ і портрети Леніна.

Міліція, яка прибула за викликом, лише з другої спроби ввечері змогла переконати активістів залишити приміщення.