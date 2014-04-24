Україну закликали зупинити військові дії і перейти до діалогу

Про це кандидат в Президенти України Наталія Королевська заявила в Слов’янську, куди вона приїхала після відвідування Свято-Успенської Святогорської Лаври.

«Коли ми поверталися з Лаври, проїжджали повз блок-пости, бачили палаючі шини, бачили фотографії загиблих хлопців. Це неприпустимо, аби по Донбасу їздили танки, неприпустимо, щоб люди стріляли один в одного. Я – за мир на нашій землі. Я хочу, щоб на нашій Батьківщині було порозуміння та злагода. А не такі страшні речі, як війна чи антитерористична операція. Ми маємо зробити все для того, щоб країна зберегла єдність», - сказала вона.

Для цього Наталія Королевська пропонує конкретний шлях для виходу із ситуації, що склалася. Передусім, за її словами, необхідно оголосити про припинення всіх силових дій всіма сторонами та скласти зброю. «Крім того, всім сторонам терміново необхідно сісти за стіл переговорів та вислухати позиції один одного. Також має бути створена спеціальна робоча група, яка протягом трьох днів напрацює чіткий план дій щодо виходу із ситуації, що склалася», - наголосила вона.

Наталія Королевська підкреслила, що лише конструктивний діалог, а не сила, може стати запорукою вирішення ситуації, що склалася. «Впевнена, в ході відвертого діалогу всі учасники переговорів дуже швидко зрозуміють: проблема не в тому, що хтось із заходу, а хтось зі сходу, а в тому, що наші політики давно загралися. Та забули – вони грають не в шахи, а на кону – долі мільйонів звичайних людей, які відчувають себе ображеними та покинутими сам на сам зі своїми проблемами», - зауважила вона.

Наталія Королевська зауважила, що людям, в першу чергу, необхідно гарантувати соціальний захист: вчасно виплачувати зарплати, пенсії та соціальну допомогу. Крім того, важливим для підтримки миру в країні є створення робочих місць та допомога громадянам, які опинилися в складній життєвій ситуації.

«І коли держава зможе чесно відповісти на ці питання, гарантувати соціальний захист та гідний рівень життя, впевнена – ніхто не потягнеться за автоматом та не вдягне балаклаву», - вважає політик.