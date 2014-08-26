Військові журналісти повідомляють про прорив бронетехніки з РФ у напрямку Маріуполя

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав військовий журналіст Роман Бочкала з посиланням на прикордонників.

"Російські регулярні війська вторглися на територію України з боку Таганрога. Про це повідомляють прикордонники і бійці добровольчих батальйонів, які зараз в тому районі. З боку Росії увійшли 30 танків, легкоброньована техніка і жива сила. Вони знаходяться на 8 кілометрів вглиб української території. Контролюють 6 прикордонних сіл. Зокрема, такі як Маркіно, Щербак, Рози Люксембург",- написав він.

За інформацією військового журналіста, ворог будує блокпости, залишаючи на кожному з них 3 танки і 2 БТР, особовий склад рухається далі.Читайте такожРНБО: Обстановка в Маріуполі стабільна

"У передмісті Новоазовська чутні постріли. На захоплених територіях, російські військові не приховують відзнак. Слідом за ними з території Російської Федерації увійшли представники ДНР. Вони просять місцеве населення кілька днів перечекати «неспокійну ситуацію» і обіцяють, що потім «все буде добре, буде своя республіка»", - повідомляє Бочкала.

За його словами, українські військові змушені відступати під натиском артобстрілів,у тому числі з установок "Град".Читайте такожРНБО: Росія зосередила на кордоні з Україною близько 100 одиниць військової техніки

Є втрати серед прикордонників і бійців батальйонів тероборони, а також є тяжкопоранені.

"Наші бійці просять підмогу і важку техніку. Інакше, кажуть, не зможуть утримати Новоазовськ. У разі втрати Новоазовська, дорога на Маріуполь, за їх словами, буде відкрито", - повідомляє журналіст.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко також повідомив про прорив російскої військової техніки у напрямку Маріуполя.