Facebook запропонував кільком ЗМІ розміщувати публікації прямо в соцмережі

Угоду може укласти газета The Times, пише Дождь із посиланням на The New York Times.

Для того, щоб зробити пропозицію привабливішою для ЗМІ, компанія обговорює питання надання їм грошей від реклами, яка буде вбудована в матеріал.

Читайте такожFacebook готує власну систему грошових переказів

Далеко не всі видання прийняли пропозицію компанії з ентузіазмом. У The Guardian, наприклад, вважають, що лише видання має контролювати рекламу в матеріалах. The Huffington Post та економічний сайт Quartz зовсім відмовилися від обговорення.

NYT наводить слова директора аналітичної компанії SimpleReach, який вважає, що питання досить важке, оскільки останнім часом багато ЗМІ почали втрачати вхідний трафік, генерований соцмережею: останнім часом Facebook віддає перевагу відеоматеріалам.

Раніше УНІАН повідомляв, що Facebook дозволив передавати профілі у спадок.