Ізраїльтяни збудують у Києві ТРК

Ізраїльська будівельно-інвестиційна компанія Azorim Group побудує в Києві торговельно-розважальний комплекс (ТРК), повідомляється в прес-релізі консалтингової компанії Colliers International, з якою Azorim Group уклала договір на надання консалтингових і агентських послуг з реалізації проекту.

Загальна площа ТРК - 60,6 тис. кв. метрів, торгова - 28 тис. Відкриття ТРК заплановане на перший квартал 2011 року. Загальний обсяг інвестицій в проект - близько 100 мільйонів доларів.

Крім того, Azorim Investment Development and Construction Ltd. і підконтрольна їй компанія Engel Resources and Development Ltd. ведуть переговори про придбання за 32 мільйони доларів земельної ділянки площею близько 141 га за 45 кілометрів від Києва для будівництва 1250 будинків, торговельного центру і громадських будівель. Загальна сума інвестицій в реалізацію цього проекту складе 360 мільйонів доларів. Очікувані надходження від його реалізації - 460 мільйонів доларів.

"Недвижимость.ру"