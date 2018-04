Фондові торги в США закрилися рекордним за 21 рік падінням

Фондові торги в США 15 жовтня 2008 р. завершилися обвальним падінням індексів. Це найкрупніше одноденне зниження індексів з 1987 р. Негативно вплинула на учасників торгів заява глави Федерального резервного банку Сан-Франциско Джанет Йеллен про те, що економіка США знаходиться у стадії рецесії.

Це негативним чином позначилося в першу чергу на котируваннях цінних паперів фінансового сектора, включаючи акції найбільшого в США банку Citigroup Inc. (-12,8%), банку Goldman Sachs Group Inc. (-7,9%) і Morgan Stanley (-16%). Зниженню вартості цінних паперів цих компаній сприяла і заява аналітиків з Oppenheimer & Co. із закликом проявляти обережність щодо акцій банків.

Серед лідерів падіння опинилися і нафтові компанії. Зниження вартості нафти нижче 75 дол./барель вселило інвесторам побоювання, що економічний спад приведе до зниження попиту. На цьому фоні котирування лідерів сектора Exxon Mobil Corp. і Chevron Corp. впало на 14% і 12,5% відповідно.

У той же час однією з небагатьох компаній, для яких торгова сесія склалася вдало, стала Coca-Cola - найбільший в світі виробник безалкогольних напоїв. Компанія оприлюднила фінансовий звіт, згідно з яким її чистий прибуток за 9 місяців 2008 р. виріс на 1% - до 4 млрд 812 млн. дол. проти 4 млрд 767 млн. дол. за аналогічний період роком раніше. На цьому фоні вартість цінних паперів компанії підвищилася на 1,16%.

За підсумками торгів 15 жовтня індекс Dow Jones впав на 733,08 пункта (-7,87%) - до 8577,91 пункта, індекс Nasdaq - на 150,68 пункта (-8,47%) - до 1628,33 пункта, індекс S&P - на 90,17 пункта (-9,03%), склавши 907,84 пункта.

РБК