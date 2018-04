У Лос-Анджелесі роздали "Золоті глобуси"

В Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення нагород премії "Золотий глобус". Переможцем у головній номінації в розділі кіно став фільм "Мільйонер з нетрів" (Slumdog Millionaire), визнаний кращим фільмом року. Всього фільм був удостоєний чотирьох нагород: за кращу режисуру (Денні Бойл), кращий сценарій (Саймон Бофой) і кращу музику (А. Р. Рахман).

Фільм Бойла знятий за книгою індійського автора Вікаса Сварупа (Vikas Swarup) і розповідає історію 18-річного жителя одного з бідних районів Мумбаї, який дійшов до останнього раунду індійського аналога шоу "Хто хоче стати мільйонером?" і був заарештований поліцією за підозрою в шахрайстві.

У номінації "Кращий фільм" з "Мільйонером з нетрів" змагалися "Читець" (The Reader), "Загадкова історія Бенджаміна Баттона" (The Curious Case of Benjamin Button), "Фрост проти Ніксона" (Frost/Nixon) і "Дороги змін" (Revolutionary Road).

Лауреатом "Золотого глобуса" в номінації "Кращий комедійний фільм/мюзикл" стала картина Вуді Аллена "Вікі Крістіна Барселона".

"Золотий глобус" в номінації "Кращий актор" одержав Міккі Рурк за роль борця у фільмі "Рестлер" (Wrestler) , а кращою актрисою була визнана Кейт Вінслет (за роль у фільмі "Дорога змін"). Вінслет також отримала "Золотий глобус" у номінації "Краща жіноча роль другого плану" за фільм "Читець".

Кращим актором комедії/мюзиклу був названий Колін Фаррел за роль у фільмі "Залягти на дно в Брюгге", а кращою актрисою у фільмах тих же жанрів – Салі Хоукінс за фільм "Безтурботна".

Що стосується нагород в розділі телесеріалів, то "Золотий глобус" в номінації "Кращий драматичний серіал" одержав серіал "Божевільні" (Mad Men), тоді як кращим комедійним серіалом був названий "30 потрясінь" (30 Rock). Кращими телеакторами стали Гебріел Бірн і Анна Пейкін (драматичні серіали) і Алек Болдуїн і Тіна Фей (комедії/мюзикли).

Церемонія вручення нагород премії "Золотий глобус", що проходила в Лос-Анджелесі стала 66 за рахунком. Премію "Золотий глобус" присуджує Голлівудська асоціація іноземної преси, куди входять близько 100 журналістів, які висвітлюють голлівудські фільми в іноземних виданнях.

