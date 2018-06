Померла автор "Української мови без табу" Леся Ставицька

11 серпня відбувається прощання із мовознавцем, доктором філологічних наук, професором керівником відділу соціолінгвістики Інституту української мови НАН України Лесею Ставицькою. 47-річного професора не стало 7 серпня.

Цю інформацію ZAXID.NETпідтвердили в Інституті української мови НАН України.

Нагадаємо, Леся Ставицька відомий дослідник у царині стилістики, теорії та історії української художньої мови, жаргонології, гендерної лінгвістики, психолінгвістики.

Народилася 24 листопада 1962 року в м. Києві. Після закінчення середньої школи вступила до Київського національного педагогічного університету імені О.М.Горького (нині — Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова), який закінчила у 1983 році.

Автор понад 100 наукових статей, двох монографій ("Естетика слова в українській поезії 10–30-х рр. ХХ ст.", "Арґо, жарґон, сленґ: Соціяльна диференціяція української мови"), чотирьох словників - "Короткий російсько-український словник контрастивної лексики" (у співавторстві), "Короткий словник жаргонної лексики української мови", "Український жаргон. Словник", "Українська мова без табу. Словник нецензурної лексики та її відповідників".

За результатами читацько-експертного опитування праці Лесі Ставицької "Короткий словник жаргонної лексики української мови" та "Арґо, жарґон, сленґ: Соціяльна диференціяція української мови" названі серед книжок незалежного 15-річчя як такі, що вплинули на український світ.

Удостоєна стипендії Президента України 1997-1999 рр., брала участь у зарубіжних стипендіальних програмах (Kasa im. Józefa Mianowskiego, Варшава, Польща, 2008 р.; The Eugene and Daymel Shklar fellowship in Ukrainian studies, Гарвардський науковий інститут, США, Кембрідж, 2006 р.).

З 2003 по 2009 рік підготувала 7 кандидатів філологічних наук, працювала за сумісництвом на посаді професора на кафедрах української лінгвістики (Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 2001–2005 рр; Кам’янець-Подільський державний університет, 2005 – 2006 рр.).