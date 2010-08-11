Померла автор "Української мови без табу" Леся Ставицька
Відомій дослідниці було 47 років
11 серпня відбувається прощання із мовознавцем, доктором філологічних наук, професором керівником відділу соціолінгвістики Інституту української мови НАН України Лесею Ставицькою. 47-річного професора не стало 7 серпня.
Цю інформацію ZAXID.NETпідтвердили в Інституті української мови НАН України.
Нагадаємо, Леся Ставицька відомий дослідник у царині стилістики, теорії та історії української художньої мови, жаргонології, гендерної лінгвістики, психолінгвістики.
Народилася 24 листопада 1962 року в м. Києві. Після закінчення середньої школи вступила до Київського національного педагогічного університету імені О.М.Горького (нині — Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова), який закінчила у 1983 році.
Автор понад 100 наукових статей, двох монографій ("Естетика слова в українській поезії 10–30-х рр. ХХ ст.", "Арґо, жарґон, сленґ: Соціяльна диференціяція української мови"), чотирьох словників - "Короткий російсько-український словник контрастивної лексики" (у співавторстві), "Короткий словник жаргонної лексики української мови", "Український жаргон. Словник", "Українська мова без табу. Словник нецензурної лексики та її відповідників".
За результатами читацько-експертного опитування праці Лесі Ставицької "Короткий словник жаргонної лексики української мови" та "Арґо, жарґон, сленґ: Соціяльна диференціяція української мови" названі серед книжок незалежного 15-річчя як такі, що вплинули на український світ.
Удостоєна стипендії Президента України 1997-1999 рр., брала участь у зарубіжних стипендіальних програмах (Kasa im. Józefa Mianowskiego, Варшава, Польща, 2008 р.; The Eugene and Daymel Shklar fellowship in Ukrainian studies, Гарвардський науковий інститут, США, Кембрідж, 2006 р.).
З 2003 по 2009 рік підготувала 7 кандидатів філологічних наук, працювала за сумісництвом на посаді професора на кафедрах української лінгвістики (Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 2001–2005 рр; Кам’янець-Подільський державний університет, 2005 – 2006 рр.).