Фахівці вивчили аналізи 300 осіб.

Антитіла до коронавірусу можуть виникати навіть у тих, хто раніше не хворів COVID-19.

Про це повідомляє Science, з посиланням на результати дослідження британських вчених.

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Відзначається, що фахівці вивчили аналізи 300 осіб, в результаті у 5% були виявлені антитіла до коронавірусу. При цьому, фахівці стверджують, що вони з'явилися після зараження іншим "спорідненим вірусом".

"Вчені відзначають, що таким чином, деякі люди можуть мати частку запозиченого раніше імунітету, проте поки немає доказів ефективності цього імунного захисту", – йдеться в результатах дослідження.

Експеримент також показав, що антитіла, виявлені в крові людей, які не хворіли на коронавірус, мають відмінності від тих, що були отримані з аналізів пацієнтів, які перемогли нову інфекцію.

Коронавірус у світі

Станом на ранок 8 листопада у всьому світі зафіксовано 49,8 млн випадків коронавірусної інфекції. За добу виявлено понад 500 тисяч нових випадків.

Коронавірус в Україні

За добу 7 жовтня в Україні зафіксовано 9 397 нових випадків коронавірусної хвороби-19. 138 хворих померли.

Протягом минулої доби госпіталізовано 1157 осіб, видужали 2 637 пацієнтів;

За весь час пандемії в Україні захворіла 460 331 людина, 206 866 осіб одужали. 8 450 хворих померли.

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Автор: УНІАН