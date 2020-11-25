Нині в країні діє «карантин вихідного дня».

Кабінет міністрів готується до можливого запровадження жорсткого карантину під час зимових свят.

Про це під час вступного слова на сьогоднішньому засіданні уряду сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Ми готуємося до всіх можливих сценаріїв, зокрема, до можливого запровадження карантину на зимові свята», - сказав він.

Він зазначив, що нині в країні діє «карантин вихідного дня», про результати якого можна буде судити на початку грудня. Але вже зараз мобільні оператори зафіксували істотне зменшення мобільності населення.

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Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін прийняв рішення про запровадження в країні з 14 до 30 листопада карантину вихідного дня. Він діє з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

У вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонено роботу кафе та ресторанів (за винятком послуги "з собою"), роботу ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо. Дозволено працювати продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, поштовим відділенням, медичним закладам, АЗС. Це викликало невдоволення серед власників і працівників "забороненого" на вихідні бізнесу.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко пропонує запланувати двотижневий локдаун, прив'язаний до новорічних свят, і відмовитися на Різдво і Новий рік від масових заходів.

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Автор: Дмитро Шварц