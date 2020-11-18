Як повідомив Шмигаль, Кабмін готує цифрові рішення, які допоможуть у боротьбі з пандемією в Україні.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що українців почнуть сповіщати, що вони перебували в одному приміщенні з хворим COVID-19. Уряд запровадить це найближчим часом.

Про це Денис Шмигаль розповів в ході засідання Кабінету міністрів, пише РБК-Україна.

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За його словами, уряд також введе ряд додаткових цифрових інструментів, які повинні допомогти в боротьбі з пандемією.

"Це і електронний запис на ПЛР-тест, і додатковий контроль на самоізоляції завдяки додатку "Дій вдома". І національна система QR-код, яка фактично буде сповіщати громадян, що вони були в одному приміщенні з людиною", - зазначив він.

За словами Шмигаля, Україна буде однією з перших країн світу, яка буде використовувати такі коди.

Раніше ідею зобов'язати українців відвідувати громадські заклади тільки за QR-кодом Денис Шмигаль висловив на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, найближчим часом буде запроваджено цифровізацію та централізацію збору інформації щодо фактів та підозр про випадки інфекційних захворювань.

"Це дасть нам можливість швидше та ефективніше планувати розширення лікарень, забезпечення персоналом та закупівлі ліків. Вдосконалення застосунку "Вдома" з впровадженням автоматичних штрафів за порушення режиму самоізоляції. Запуск електронного рецепта на антибіотики та розширення програми "Доступні ліки" на антибіотики. Запровадження електронного направлення на ПЛР-тестування, що дасть можливість відстежувати черги в режимі реального часу", - сказав він.

Також, як зазначив Шмигаль, будуть запроваджені QR-коди для публічних місць, які централізовано генерують та розміщують самі заклади.

"Без сканування такого коду неможливо буде відвідати жоден заклад громадського харчування чи торговельний центр. Якщо потім людина захворіла, то всім, хто був у цьому закладі разом із нею будуть приходити відповідні сповіщення. Зараз таку систему повною мірою почала реалізовувати Велика Британія", - пояснив він.

До слова, система допуску в різні громадські місця за QR-кодом функціонує в деяких країн світу.

Нагадаємо, в Україні за весь час пандемії зареєстровано 570153 випадки COVID-19, одужали 25979 осіб, померли 10112. За минулу добу зафіксовано 12496 нових випадків COVID-19.

Київський міський голова Віталій Кличко раніше ініціював перед урядом посилення контролю за ізоляцією хворих COVID-19 та контактних осіб, оскільки система «Дій вдома " не працює.

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Автор: Леся Лещенко