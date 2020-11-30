Про результати буде повідомлено якнайшвидше, щоб поінформувати людей заздалегідь і підготуватися з точки зору економіки та надання послуг населенню.

У понеділок, 30 листопада, представники Міністерства охорони здоров'я, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерства внутрішніх справ, а також Ради національної безпеки і оборони, зберуться на нараду, щоб дати прогнози розвитку епідемічної ситуації та визначитися, чи потрібно впроваджувати повний локдаун і коли.

Про це йшлося на традиційній селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції, передає прес-служба ОП.

«Сьогодні представники Кабінету міністрів, відповідальні за запобігання поширенню коронавірусної інфекції, зокрема Міністерства охорони здоров'я, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерства внутрішніх справ, а також Ради національної безпеки і оборони, зберуться на нараду, щоб дати прогнози розвитку епідемічної ситуації та визначитися, чи потрібно впроваджувати повний локдаун і коли», - йдеться в повідомленні.

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Про результати буде повідомлено якнайшвидше, щоб поінформувати людей заздалегідь і підготуватися з точки зору економіки та надання послуг населенню.

«Нам треба визначитися з реалістичними прогнозами, щоб зрозуміти, чи витримає навантаження наша медична система та наша економіка. Ми розробили економічну програму допомоги, постійно вдосконалюємо систему охорони здоров'я. Треба, щоб і бізнеси, і люди були готовими, якщо уряд вважатиме, що жорсткого карантину не оминути», – зазначив президент.

Коронавірус в Україні:

В Україні з початку пандемії на COVID-19 захворіли 732625 осіб; померли 12327. За останню добу зафіксовано 9946 нових випадків захворювання.

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що в уряді розглядають новий формат локдауну – «інтелектуальний», тобто не той повний локдаун, який був навесні, а скоригований на реалії в кожному регіоні.

29 листопада народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубинський повідомив, що Кабінет міністрів планує ввести в Україні повний локдаун з 24 грудня по 15 січня.

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Автор: Денис Прядко