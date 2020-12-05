Ляшко прогнозує, що тритижневий карантин у січні може суттєво знизити щоденний приріст хворих.

Під час посиленого карантину, який Кабмін потенційно може запровадити з початку січня 2021 року, на відміну від попереднього локдауну, можуть дозволити працювати транспорту, готелям, гірськолижним курортам та церквам.

Про це під час зустрічі з журналістами 5 грудня повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає "Радіо Свобода".

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За його словами, наразі розглядається три дати на початку січня, а точну дату запровадження карантину мають оголосити у середу, 9 грудня, на засіданні уряду.

Він додав, що храмам дозволять працювати з епідеміологічними обмеженнями. Продуктові магазини не зачинятимуть. Гірськолижні курорти можуть працювати, щоб людям було куди виїхати на час локдауну з великих міст.

При цьому уряд планує повністю заборонити роботу закладів харчування, буде дозволена лише доставка. Також планують закрити школи, садочки, спортзали та розважальні центри.

Ляшко наголосив, що це орієнтовні обмеження, а остаточно з карантинними заходами уряд визначиться наступного тижня. За прогнозами МОЗ, тритижневий карантин у січні дозволить знизити кількість щоденних хворих приблизно до 6-8 тисяч на день.

Локдаун в Україні: що відомо

Президент Володимир Зеленський заявив, що у грудні 2020 року локдауну в Україні точно не буде, але у січні 2021 року уникнути жорсткого карантину, ймовірно, не вдасться. «Ми даємо, і я вважаю це дуже важливо, змогу бізнесу працювати, не втрачати грудень, один з найприбутковіших місяців року. І ми не будемо псувати людям свята, на які всі дуже чекають. Бо рік був непростий», — сказав Зеленський.

Водночас щодо жорсткого карантину у січні Зеленський зазначив, що «зовсім його уникнути буде дуже складно», а ймовірність запровадження «існує, і немала».

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль перед цим заявив, що про конкретні обмеження у січні повідомлять на засіданні уряду в середу, 9 грудня. Під час онлайн-наради з міськими головами Шмигаль повідомив, що уряд розробляє перелік можливих протиепідемічних обмежень, зокрема, враховуючи відповіді та пропозиції, які в опитуванні надали голови міст та обласних державних адміністрацій.

За весь час пандемії в Україні, станом на 5 грудня, захворіли понад 801 тисяча людей, більш ніж 412 тисяч одужали, померли – 13 421.

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Автор: УНІАН