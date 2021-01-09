Карантинні обмеження, за словами міністра, були розроблені з урахуванням думки провідних українських епідеміологів та інфекціоністів, а також спираючись на міжнародний досвід.

В Україні з 8 січня введені жорсткі карантинні обмеження, а не локдаун, який передбачає повну зупинку всіх процесів в країні.

Читайте такожЗимовий локдаун: в супермаркеті Одеси до "заборонених" товарів віднесли презервативиЯк передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.

"Минула перша доба відтоді, як в Україні введені посилені карантинні обмеження. Хочу зазначити, що це не локдаун, як його зараз називають, це жорсткий карантин. Локдаун має певні ознаки, це практично повна зупинка всіх бізнесів, всіх процесів в країні", - сказав міністр.

Він зазначив, що країни Європи зараз масово закриваються саме на локдаун, й там діють суворі обмеження, які не дозволяють навіть вийти з дому без попереднього запису.

"Однак тільки в Україні карантинні обмеження сприймаються деякими так званими експертами, політичними діячами, деякими верствами населення як квест під назвою "обійти заборони". У жодній європейській країні ще не було такої лояльності з боку влади й одночасно такої зневаги та неповаги до встановлених обмежень. І в жодній країні так активно не йшли обговорення щодо доцільності дій влади під час пандемії", - сказав Степанов.

Він зазначив, що ці карантинні обмеження "не були вигадані президентом, прем'єром або міністром охорони здоров'я просто тому, що ми так захотіли". За його словами, ці норми були розроблені з урахуванням думки провідних українських епідеміологів та інфекціоністів, а також спираючись на міжнародний досвід.

Читайте такожСтепанов розгнівався на скептиків української вакцини від COVID-19, радить "позбутися комплексів""Коли ми вводимо ті чи інші обмеження, ми враховуємо так звані закони епідеміології, які при всьому бажанні неможливо обійти. Воно все розвивається за певними принципами по траєкторії розвитку епідемії в країні та з протидії епідемії. І саме з епідеміологічної точки зору ми й вводимо карантинні обмеження", - зазначив Степанов.

Що цьому передувало

В Україні за минулу добу зафіксовано 4 846 нових випадків COVID-19, зокрема, захворіли 168 дітей та 176 медпрацівників.

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Автор: Катерина Жирій