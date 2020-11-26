У зв’язку зі стрімким поширенням COVID-19 Голубовська допустила посилення карантину.

Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська вважає, що реальних хворих у світі та Україні більше, ніж в офіційних даних.

Про це вона розповіла в ефірі Україна 24.

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За її словами, чинні критерії оцінки приросту добових випадків не інформують про перебіг хвороби в інфікованих.

Голубовська пропонує враховувати легкі й середні випадки, а також безсимптомні.

«Нам треба опиратися на надання медичної допомоги хворим з важким перебігом захворювання, кисневозалежним і рахувати не тільки кисневі точки, а й кадровий ресурс», – відповіла лікарка.

У зв’язку зі стрімким поширенням COVID-19 вона допустила посилення карантину. Три тижні – інкубаційний термін для вірусу.

«Зараз система ще витримує, але вже тріщить. Три тижні – максимальний термін (інкубаційного періоду). Чим більше – тим краще. Але тут вже економісти повинні вираховувати, як по економіці воно вдарить», – відповіла Голубовська.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення в країні з 14 до 30 листопада карантину вихідного дня. Він діє з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

У вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонена робота кафе і ресторанів (за винятком послуги "з собою"), робота ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо. Дозволено працювати продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, поштовим відділенням, медустановам, АЗС. Це викликало невдоволення серед власників і працівників "забороненого" на вихідні бізнесу.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко пропонує запланувати двотижневий локдаун, прив'язаний до новорічних свят, і відмовитися на Різдво і Новий рік від масових заходів.

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Автор: УНІАН