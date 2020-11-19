Найчастіше штрафи підтримують жінки і люди похилого віку, найвища підтримка в Києві, найменше - на Півдні.

75% опитаних громадян України підтримують введення штрафів за перебування в громадських місцях і транспорті без масок.

Про це свідчать результати дослідження: «Україна на карантині: моніторинг суспільних настроїв», проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 15-17 листопада 2020 р.

24% опитаних виступають проти введення штрафів.

Найчастіше штрафи підтримують жінки і люди похилого віку, найвища підтримка в Києві, найменше - на Півдні.

Читайте такожОштрафували лише 4% порушників: суди вразили статистикою щодо "карантинних" справ в Україні

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Вибіркова сукупність: 3000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,8%.

Інші новини щодо порушень карантину:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко