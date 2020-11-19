75% опитаних громадян України підтримують введення штрафів за перебування в громадських місцях і транспорті без масок.
Про це свідчать результати дослідження: «Україна на карантині: моніторинг суспільних настроїв», проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 15-17 листопада 2020 р.
24% опитаних виступають проти введення штрафів.
Найчастіше штрафи підтримують жінки і люди похилого віку, найвища підтримка в Києві, найменше - на Півдні.
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Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.
Вибіркова сукупність: 3000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,8%.
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