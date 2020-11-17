Шевченко розповів про дії правоохоронців.

Поліція не застосовувала надмірну силу стосовно протестуючих під Верховною Радою підприємців, найбільш активних з них вдалося нейтралізувати.

Про це заявив речник МВС Артем Шевченко в ефірі каналу "Україна 24".

Акція під парламентом, за його словами, завершилася і обійшлося без важких наслідків.

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"Я б не назвав це зіткненнями, це штовханина була - природна емоційна реакція людей, які вийшли на мирний протест. Вони були незадоволені, що в парламенті не прийняли ті рішення, які вони хотіли", - розповів він.

За словами Шевченка, учасники мітингу "почали порушувати без особливої агресії, без застосування якихось речей, які могли бути використані як зброя".

"Швидше емоційно намагалися підійти до стін парламенту. Там певна зона безпеки, не можна це робити - відповідно, втрутилися і поліцейські і гвардійці, оскільки гвардійці так само несли службу, і таким тактичним прийомом як витіснення повернули їх на ті позиції, де вони і повинні знаходитися - за паркан", - пояснив він.

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Шевченко додав, що вранці одного протестувальника доставили в райвідділ і склали адмінпротокол за перешкоджання нардепам потрапити в будівлю Ради.

"Неприємний епізод, але без важких наслідків і навіть без застосування спецзасобів обійшлося", - зазначив він.

Представник глави МВС додав, що найбільш затятих правопорушників поліцейські "вивели з лав, когось винесли без застосування надмірної сили і спецзасобів".

Сутички під Радою: що відомо

Сьогодні фізособи-підприємці проводили під Верховною Радою багатотисячний мітинг з вимогою скасувати фіскалізацію бізнесу, а також скасувати карантин вихідного дня.

4 листопада парламент не зміг прийняти законопроект, яким пропонувалося відстрочити використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року.

11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення в країні з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00.00 суботи до 00.00 понеділка.

Підприємці мають намір повернутися з новим мітингом під Раду 4 грудня.

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Автор: УНІАН