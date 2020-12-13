Міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов зазначив, що уряд вирішить посилити обмежувальні заходи, якщо в Україні щодня виявлятимуть по 32-35 тисяч хворих-19.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов повідомив, за яких умов жорсткий карантин буде введений в Україні раніше 8 січня.

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Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Зараз ми говоримо про цифру 32-35 тисяч хворих на день. Але треба розуміти, скільки було введено ліжок в covid-пакеті, скільки ліжок було забезпечено киснем і скільки лікарень були залучені для подолання коронавірусної інфекції", - сказав він.

Міністр ствердно відповів на репліку ведучої про те, що при виявленні 32-35 тисяч хворих за добу в Кабміні будуть думати, щоб "закривати країну на замок".

Водночас Немчинов зауважив, що при оцінці епідситуації буде враховуватися заповнюваність лікарняних ліжок для хворих COVID-19.

"Так, але, треба думати, що, крім виявлених (хворих), є ще питання госпіталізованих. У нас постійно збільшується койкофонд. МОЗ працює над тим, щоб у разі необхідності довести його до 90 тисяч. У нас постійно збільшується кількість ліжок із забезпеченням киснем, до кінця року стоїть завдання вийти на більш ніж 40 тисяч, а в перспективі - на 75 тисяч", - сказав він.

Що цьому передувало

В Україні за минулу добу було зареєстровано 9 тисяч 176 нових випадків-19, госпіталізовано - 2 тисячі 969 осіб. За весь час пандемії в країні було виявлено 894 тисячі 215 хворих, померли 15 тисяч 154.

9 грудня уряд прийняло рішення про введення посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня.

На цей період передбачено обмеження діяльності установ культури (проведення концертів, вистав, виставок, кінотеатрів); розважальних закладів та будь-яких розважальних заходів (дискотек, нічних клубів, у тому числі оренда приміщень під корпоративи); навчальних закладів (школи та університети), за винятком дитсадків; всіх засобів розміщення, крім готелів та закладів реабілітації.

Також заборонена робота спортзалів, фітнес-центрів, басейнів (крім занять на вулиці та професійних команд), проте дозволено професійні спортивні заходи без глядачів.

Заклади харчування працюватимуть тільки за послугою "на винос" або з доставкою, а салони краси - тільки за попереднім записом без очікування всередині.

Державні та комунальні установи переводяться на дистанційну роботу та навчання.

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Автор: Вікторія Токарєва