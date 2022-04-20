У Харкові курсують евакуаційні поїзди, але черги дуже великі.

24 лютого почалося широкомасштабна російсько-українська війна. Війська РФ обстрілюють мирні міста і знищують їх ракетами. Одним з найбільш постраждалих міст є Харків. 20 квітня з Харкова курсують безкоштовні евакуаційні поїзди. Черги на потяг досить великі.

Евакуаційні поїзди з Харкова 20 квітня

Потяги відправляються зі станції "Харків Пасажирський". З урахуванням наповнюваності вагонів протягом дня можуть призначатися додаткові рейси. 20 квітня курсують наступні поїзди:

08:30 753 Харків-Пас - Львів

11:30 229/230 Харків-Пас - Ужгород

13:55 46/45 Лозова - Ужгород

14:58 15/16 Харків-Пас - Івано-Франківськ

16:13 111/112 Харків-Пас - Львів

19:27 795/796 Харків-Пас - Дніпро

20:15 21/22 Харків-Пас - Трускавець

21:26 138/137 Харків-Пас - Хмельницький

21:43 8/7 Харків-Пас - Одеса-Головна

22:40 45/46 Ужгород - Лозова

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