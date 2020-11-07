Владислав Супряга не зіграє в класичному дербі.

Нападник київського "Динамо" Владислав Супряга здав позитивний тест на коронавірус.

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Про це повідомляє "Футбол NEWS".

Цей результат був отриманий, коли гравці проходили перевірку перед виїздом у розташування збірної України.

"Динамо" 8 листопада проведе матч проти донецького "Шахтаря" в рамках 9-го туру Української Прем'єр-ліги.

В УПЛ розглядають можливість зобов'язати команду Мірчі Луческу пройти додаткове тестування перед грою з "гірниками".

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Автор: Данило Слесь