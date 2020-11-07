Супряга не допоможе Динамо в грі з Шахтарем / фото Динамо Київ
Нападник київського "Динамо" Владислав Супряга здав позитивний тест на коронавірус.
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Про це повідомляє "Футбол NEWS".
Цей результат був отриманий, коли гравці проходили перевірку перед виїздом у розташування збірної України.
"Динамо" 8 листопада проведе матч проти донецького "Шахтаря" в рамках 9-го туру Української Прем'єр-ліги.
В УПЛ розглядають можливість зобов'язати команду Мірчі Луческу пройти додаткове тестування перед грою з "гірниками".
Коронавірус в "Динамо": головне
- Перші випадки коронавірусу були виявлені в "Динамо" ще в серпні. Тоді заразилися два гравці киян - півзахисник Роман Вантух і форвард Назарій Русин.
- У жовтні перед грою з "Ференцварошем" COVID-19 підтвердився у основного воротаря команди Георгія Бущана і захисника Віталія Миколенка. Обидва не полетіли до Угорщини.
- Пізніше кількість захворілих гравців "Динамо" значно зросла.
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