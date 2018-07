Bullet for My Valentine, Sepultura, Guano Apes та інші: яким буде ювілейний фестиваль ZaxidFest

ZaxidFest - найбільший open air фестиваль в Західній Україні.

Bullet for My Valentine, Sepultura, Guano Apes, екс-соліст гурту Three Days Grace Adam Gontier, Therion... три дні на трьох сценах, понад 50 гуртів з України, Європи та Америки, 500кВТ музики, 600 кВт світла, ще більше території, шалений настрій і ...

Все це буде і буде гучно на фестивалі Захід 2018, 24-26 серпня під Львовом у с. Родатичі. Кіловати звуку та світла, як і щороку на фестивалі Захід.

Ну а цьогоріч буде багато вперше, музика юності і сьогодення, музика різна і на будь-який смак. Хочете металу? Є! Треба мейнстріму? Якісно і чотко у лайн-апі! Душа бажає лірики? Реп? А не проблема. Буде!

Ну і традиційно, музика, яку не побачити по ТБ і не почути по радіо і навіть не завантажити на телефон чи плеєр: музика фестивалю.

Симбіоз кіловатів звукового обладнання та природи, який година за годиною від півночі стихне та мігрує у Наметове...

Де жити на фестивалі:

Намети, готелі, хостели у Львові, або чому фестивальне наметове містечко крутіше.

Наша аудиторія умовно ділиться на дві категорії: “польовики-туристи” та шанувальники комфорту. Шанувальники комфорту на фестивалі не живуть, а тусять, вибравши для ночівлі навколишні готелі - поблизу “Чарівної Долини” їх багато, або ж живуть/поселяються у Львові.

Польовики-туристи зазвичай залишаються в найбільшому “готелі” на території фестивалю Захід “Під тисячею зірок”, і в’їжджають у фестивальну атмосферу по повній: наметове містечко, кухня “сам-собі-шеф-кухар”, казанки, каремати, спальники, намети, “позичте-сіль”, комарі, нові знайомства, “друже-а-мівіна-ще-є?”, гітара до ранку. У фестивальному наметовому містечку можна жити у власних або ж попередньо орендованих наметах. У “польовиків-туристів” є дві альтернативи. Перша - це платне фестивальне наметове з обгородженим периметром, душовими кабінами, туалетами, разовим “пайком” деревини для багать, освітлення території, медпунктом, зонами для зарядки гаджетів. Також ціна може включати паркінг, якщо ви приїхали власною автівкою.

Наметове містечко ZaxidFest - це:

- Польові душі

- Біотуалети

- Камера схову (за додаткову оплату)

- Підзарядка електронних девайсів

- Огороджена територія, пункти чергування охорони.

- Зв’язка дров (одноразово), доступ до питної води (вода привезена окремо в бочках і контейнерах) у наметовому - входять у вартість абонементу .

У вартість не входить оренда намету, намет варто мати свій, або орендувати окремо

Абонементи в платне наметове купуються додатково, а також їх обмежена кількість, тому краще поспішити і придбати їх вже.

Окремий платний паркінг в безпосередній близькості від наметового (абонемент “наметове+паркінг”)

Як доїхати до фестивалю Zaxid

Всім не львів’янам, які планують на фестиваль Захід, спочатку варто добратися до Львова. Це може бути будь-який вид транспорту: власне авто, Укрзалізниця, BlaBlaCar, рейсові автобуси, автостоп.

Також пропонуються прямі трансфери (http://new.compass.lviv.ua) з таких міст: Київ, Львів, Рівне, Луцьк.

Зі Львова на фестиваль Захід і назад можна добратися фестивальними автобусами, які відправлятимуться з Двірцевої площі біля Головного залізничного вокзалу. Або ж електричками у напрямку Держ.Кордон до Родатичів з Приміського залізничного вокзалу.

У День Незалежності України, 24 серпня, вхід на фестивальний майданчик буде вільний (проте фестивальне наметове, паркінг діятимуть, як і у всі інші дні).

Інформація:

ZaxidFest - найбільший open air фестиваль в Західній Україні. Музичний фестиваль “Захід” відбувається неподалік древнього міста Львів (40км по трасі М11 у сторону Польщі). Уже протягом дев’яти років ми тішимо своїх гостей музичними ексклюзивчиками. ZaxidFest - не лише потужні концерти і яскраве шоу, а й відпочинок на природі: кемпінг, розваги, смачна їжа, подалі від бетонних джунглів (насправді не так вже й далеко, всього 30 хв). Локація фестивалю, “Чарівна Долина”, розташована між полем та лісом, має декілька штучних озер, славиться чудовими заходами сонця, комфортним поєднанням світла і тіні у спекотні літні дні.