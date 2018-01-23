"Пробити" коридор до Придністров'я: російський політолог оцінив ймовірність силового сценарію Путіна в Україні

Російський політолог Дмитро Орєшкін вважає, що для того, щоб діяти у радянському, силовому ключі, у президента РФ Володимира Путіна немає ресурсів, — ні фінансових, ні людських, ні дипломатичних, ні навіть військових.

За його словами, ідея "пробити" коридор до Придністров'я не охолола в головах кремлівських стратегів, передає "Новое время". Але у разі такого силового сценарію ситуація для Росії радикально погіршиться.

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"Тому що Україна готова до таких дій, рівень її боєздатності сильно підвищився. А ось група підтримки Росії ослаблена. Тому спроба вирішити "українську проблему" силовим шляхом буде, як мені здається, самогубною для путінського режиму. Це не означає, що вона не може відбутися, але вона — малоймовірна", - наголосив Орєшкін.

Політолог РФ зазначив, що приєднання Криму вже не радує росіян, а на перший план виходять проблеми соціального характеру.

"Тому відвернути виборців маленькою переможною війною вже не вийде. Все, що може статися, — напевно, буде посилено пропагандистську складову на російському ТБ, станеться чергова гарячка щодо того, які українці огидні люди. Ну, і це вже не працює", - підсумував Орєшкін.

Раніше російський журналіст Аркадій Бабченко заявив, що причиною "великої війни" з РФ може стати або криза поточного режиму, або крах російської економіки.