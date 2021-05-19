Станом на 7:00 19 травня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Протягом 18 травня штаб зафіксував шість порушень режиму тиші з боку російських окупантів.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу.

Неподалік Пісків ворог двічі обстрілював позиції бійців з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Читайте такожСБУ виявила екс-бойовика "ДНР" у лавах Збройних сил на передовій

Біля Світлодарська і Зайцевого окупанти здійснили обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Красногорівки противник здійснив обстріл з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки – з підствольних гранатометів.

Бойових втрат серед українських бійців немає. На обстріли російсько-окупаційних військ захисники відкривали вогонь у відповідь.

«Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін», – інформує штаб.

Станом на 7:00 19 травня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Ескалація на Донбасі: останні новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська