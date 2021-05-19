Протягом 18 травня штаб зафіксував шість порушень режиму тиші з боку російських окупантів.
Про це йдеться у ранковому зведенні штабу.
Неподалік Пісків ворог двічі обстрілював позиції бійців з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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Біля Світлодарська і Зайцевого окупанти здійснили обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Поблизу Красногорівки противник здійснив обстріл з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки – з підствольних гранатометів.
Бойових втрат серед українських бійців немає. На обстріли російсько-окупаційних військ захисники відкривали вогонь у відповідь.
«Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін», – інформує штаб.
Станом на 7:00 19 травня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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