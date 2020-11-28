В армії зафіксовано понад 200 нових випадків коронавірусу / REUTERS

У Збройних силах України за добу зафіксовано 213 нових випадків COVID-19.

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Про це йдеться в повідомленні командування медичними силами ЗСУ в Facebook.

"Станом на 10.00 28 листопада у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє - 2975 осіб", - йдеться у повідомленні.

Загалом за час пандемії видужали 7 053 військових, померли 26. На ізоляції перебувають 736 осіб.

За минулу добу зареєстровано 213 нових випадків захворювання COVID-19, госпіталізовано 30 осіб.

Що цьому передувало

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Автор: Ганна Нагорна