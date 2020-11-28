У Збройних силах України за добу зафіксовано 213 нових випадків COVID-19.
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Про це йдеться в повідомленні командування медичними силами ЗСУ в Facebook.
"Станом на 10.00 28 листопада у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє - 2975 осіб", - йдеться у повідомленні.
Загалом за час пандемії видужали 7 053 військових, померли 26. На ізоляції перебувають 736 осіб.
За минулу добу зареєстровано 213 нових випадків захворювання COVID-19, госпіталізовано 30 осіб.
Що цьому передувало
- З початку пандемії в Україні COVID -19 захворіли 709 701 людина, померли 12 093.
- Вчора було виявлено 16 294 нових хворих.
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