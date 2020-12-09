Серед імовірних варіантів – відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Голова української делегації Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук вважає, що переговори у такому форматі вирішують питання, породжені війною на Донбасі, але не вирішують сам конфлікт. Тому не чекає якихось проривів у засіданнях, допоки Москва дотримуватиметься такої позиції.

Про це він заявив у коментарі РБК-Україна.

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Кравчук пообіцяв відкласти українську та російську дорожні карти «до кращих часів» і зосередитися на виконанні вже досягнутих під час нормандського саміту рішень. Зокрема – провести вибори в ОРДЛО, проте за умови виведення росіян і повернення під контроль Києва кордону з РФ.

У разі відмови росіян від цієї пропозиції політик пропонуватиме посилювати тиск на Кремль.

«Тиск на Росію повинен бути, вона іншого не розуміє, вона ніколи не вважала політико-дипломатичний переговорний процес можливим для себе», – зазначив голова української делегації.

Серед імовірних варіантів – відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.

«Ми офіційно повинні сказати: ми зробили все, вичерпали всі можливості і бачимо глухий кут. Але це не означає, що ми вже завтра припинимо мінський формат. Ми й далі будемо працювати, докладати всіх зусиль, але коли побачимо, що ми вже пішли на останні кроки, тоді буде «план Б», – заявив виданню Кравчук.

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Автор: УНІАН