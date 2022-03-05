Техніка, яка проїжджає Чорнобильську зону на колесах вивозить радіоактивний пил на всю територію України.

Мер Славутича Юрій Фомічев заявив, що на Чорнобильській АЕС є небезпека викиду радіоактивного пилу.

Про це він заявив під час телемарафону.

Він нагадав, що перший день вторгнення Росії в Україну ЧАЕС була захоплена.

"І зміна, яка була, залишається і сьогодні там. Ми не можемо замінити людей і вони вже 10 добу працюють зміну. Вони розділилися на дві групи. Але втомилися морально, фізично, емоційно і це небезпека ядерного об’єкту, бо персонал повинен працювати стабільно" - розповів Фомічев. При цьому зазначив, що з працівниками ЧАЕС є обмежений зв'язок - "ми спілкуємось з ними, але на разі немає гарантованого зеленого коридору для заміни зміни станції".

Він зазначив, що через Чорнобиль з’явився справжній коридор яким рухається військова техніка.

"Вся техніка, яка проїжджає Чорнобильську зону на колесах вивозить радіоактивний пил на всю територію України в напрямку Києва" - додав мер Славутича.

Крім того мер наголосив, що відбувається інтенсивний рух техніки через об’єкт і якщо "не дай бог там розпочнуться військові дії", то це може вплинути на 4 енергоблок, де була аварія, де є нестабільні конструкції і це "може призвести до викиду радіоактивного пилу. Там небезпека велика".

Говорячи про працівників станції, Фомічев зазначив: "Людей харчують обмежено, в них обмежена кількість ліків і їм дуже важко. Це справжній тероризм, по іншому це не можна назвати. Бо таких прецедентів в світі не було, щоб було захоплення ядерних об’єктів - атомних електростанцій".

Він зазначив, що жодних вимог окупанти до самих працівників станції не висувають, окрім того, щоб вони залишались на своїх місцях і працювали, але за периметр нікого не випускають.

Нагадаємо, науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки повідомляє, що російські загарбники Чорнобильської електростанції відчувають сильне опромінення.

Об'єкти з радіоактивними відходами мають дуже хороший захист від загроз, пробити її вкрай важко. Навіть у разі важкої аварії наслідки не поширяться далі зони відчуження. При цьому самі загарбники станції страждають від опромінення вже зараз.

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