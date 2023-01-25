Ознак реального відновлення російських окупантів у західній частині Донецької області немає.

24 січня російські окупанти масово стверджували, що вони нібито почали наступ на Вугледар (місто в 28 кілометрах на північний захід від Донецька). Однак насправді це лише спроба створити "позитивний наратив" на тлі відсутності прогресу рашистів у Бахмуті, зазначили в Інституті вивчення війни (ISW).

Так, російські пропагандисти стверджували, що російські військові 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту "прорвали оборону" України в районі Вугледара і "просунулися" північніше Павлівки, а також західніше Миколаївського. Свої заяви вони намагалися підкріпити словами командира рашистського батальйону "Схід" Олександра Ходаковського. Однак той відредагував свій початковий пост в соціальних мережах і видалив згадки про конкретні російських підрозділах. Також пропагандисти говорили про те, що російські військові нібито продовжують наступальні операції в напрямку Вугледара, а також в районі Великої Новосілки.

"ISW не зафіксувала будь-яких відеозаписів, що вказують на те, що російські війська почали локальний наступ в районі Вугледар станом на 25 січня. Російські джерела, ймовірно, мають намір повторити аналогічні триваючі дії в Запорізькій області, де російські джерела поширили твердження про локалізовані російські наступи без будь-яких підтверджень, щоб відвернути увагу від того факту, що російські сили не домоглися будь-яких значних успіхів в оперативному відношенні навколо Бахмута", - відзначили в ISW.

Відео дня

Крім цього, експерти вказали на те, що ознак реального відновлення російських окупантів у західній частині Донецької області немає. Вся річ в тому, що рашисти витратили багато сил на це ще в листопаді.

"155-а бригада морської піхоти раніше сильно деградувала в ході наступальних операцій в районі Вугледара в листопаді 2022 р.і навряд чи зможе відновити новий наступ на цій ділянці фронту. Незалежно від того, чи ведуть російські війська локальні наступальні операції в районі Вугледара, або російські джерела перебільшують активність Росії на цій ділянці фронту, зусилля Росії, ймовірно, зосереджені на підтримці цієї інформаційної операції і не віщують відновлення наступу Росії на заході Донецької області", - вважають аналітики.

Новина оновлюється...