Військовослужбовця госпіталізовано.

Військовослужбовець Збройних сил України дістав вогнепальне поранення у передмісті Авдіївки.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці 72-ої окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців.

Читайте такожБойовики за добу чотири рази порушили перемир'я - ЗСУ вогонь у відповідь не відкривали

Російсько-окупаційні війська порушили домовленості про припинення вогню сьогодні близько опівдня.

Військовослужбовцю, якого поранив ворожий снайпер, надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я тяжкий.

У повідомленні наголошується, що Об’єднані сили вогонь у відповідь не відкривали у зв’язку із заходами щодо евакуації пораненого.

"Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - сказано в повідомленні.

ООС: останні новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко