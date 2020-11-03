Неподалік Новолуганського ворог здійснив три постріли з автоматичного станкового гранатомета.

Сьогодні на Донбасі зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами, один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне осколкове поранення.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр штабу ООС.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Новолуганського, противник здійснив три постріли з автоматичного станкового гранатомета.

"На жаль, внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне осколкове поранення. Воїна доставлено до лікувального закладу, де йому оперативно було надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я захисника оцінюється як середньої важкості", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, ворог відкривав вогонь з ручного протитанкового гранатомета поблизу Водяного.

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Автор: Леся Лещенко