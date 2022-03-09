Радник керівник Офісу президента Михайло Подоляк про удар окупантів по пологовому будинку у Маріуполі: Замість нових життів – смерті.
Про це він повідомив у Twitter.
"Маріуполь на наших очах зрівнюють із землею реактивною артилерією РФ. Прямий удар по пологовому будинку", - зазначив Подоляк.
Він підкреслив, що під завалами перебувають породіллі та діти.
"Замість нових життів – смерті. Цього замало, щоб закрити українське небо від ракет РФ? Хіба це не аргумент, щоб зупинити вбивство мирних громадян?", - наголосив радник голови ОП.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час авіанальоту російської авіації на Маріуполь знищено пологовий будинок у центрі міста, а також лікарню, дитяче відділення і відділення терапії. За неофіційною інформацією, є багато поранених та вбитих жінок.