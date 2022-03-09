Він закликав закрити українське небо від ракет РФ.

Радник керівник Офісу президента Михайло Подоляк про удар окупантів по пологовому будинку у Маріуполі: Замість нових життів – смерті.

Про це він повідомив у Twitter.

"Маріуполь на наших очах зрівнюють із землею реактивною артилерією РФ. Прямий удар по пологовому будинку", - зазначив Подоляк.

Він підкреслив, що під завалами перебувають породіллі та діти.

"Замість нових життів – смерті. Цього замало, щоб закрити українське небо від ракет РФ? Хіба це не аргумент, щоб зупинити вбивство мирних громадян?", - наголосив радник голови ОП.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час авіанальоту російської авіації на Маріуполь знищено пологовий будинок у центрі міста, а також лікарню, дитяче відділення і відділення терапії. За неофіційною інформацією, є багато поранених та вбитих жінок.

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