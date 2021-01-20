Попередній "референдум" від терористів ніхто, крім них, так і не визнав.

Ватажок бойовиків " ДНР "Денис Пушилін заявив, що на окупованій території Донецької області можуть провести ще один так званий "референдум про самовизначення".

Про це він сказав у коментарі російським "РИА Новостям".

Пушилін стверджує, що це буде свідчити про "механізм прямої демократії". Таким чином терористи мають намір звернути увагу світу на "прихильність Донбасу до повної поваги норм і принципів міжнародного права",

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"Саме з цією метою була виражена готовність сприяти будь-яким міжнародним спостерігачам у разі, якщо буде прийнято рішення про проведення процедури вираження, а вірніше - підтвердження волі народу Донбасу", - заявив ватажок бойовиків.

Ситуація на Донбасі: що було раніше

Представники ОБСЄ, прагнучи догодити Російській Федерації, допустили на засідання політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи невідомих "радників" контрольованих Росією бойовиків. Про це напередодні розповів учасник мінських переговорів Сергій Гармаш за підсумками засідання підгрупи ТКГ.

Попередній "референдум" на Донбасі проводили на початку окупації регіону в травні 2014 року. Тодішнє "волевиявлення" не мало жодних ознак вільного волевиявлення, тому не було визнано ні Україною, ні світовою спільнотою.

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Автор: УНІАН