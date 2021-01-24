Протягом минулої доби, 23 січня, російські бойовики на Донбасі 9 разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат серед українських захисників немає.
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Про це повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС. Зокрема, В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу населеного пункту Південне, збройні формування РФ вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.
Неподалік населеного пункту Гнутове ворог відкривав вогонь в бік українських позицій, використовуючи ручний протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецьку зброю.
Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї. А у передмісті Авдіївки противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Біля Опитного збройні формування РФ застосовували ручний протитанковий гранатомет.
Від початку поточної доби, 24 січня, в районі проведення операції ОС порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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